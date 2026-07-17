Лапорт о судействе на ЧМ: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины»

Это часть работы арбитра — контролировать подобные вещи, чтобы они не давали никому преимущества. Если один или два игрока смогут делать нечто подобное, матч превратится в полный хаос. С самого начала турнира мы были довольно благородной командой в этом смысле. Мы не бьем соперника и не нарушаем правила по-глупому. И я считаю, что именно так мы должны действовать и в этом матче. Но да, многое будет зависеть от судейства, — сказал защитник сборной Испании.