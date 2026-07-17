«Краснодар» отдал Густаво Сантоса в аренду «Волосу» на год

Сантос выступает за краснодарский клуб с 2025 года. Вторую половину минувшего сезона футболист провел в аренде в «Сочи».
Со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Вингер «Краснодара» Густаво Сантос перешел в «Волос» на правах аренды. «Футбольные клубы “Краснодар” и “Волос” оформили аренду Густаво Сантоса. Фланговый нападающий проведет сезон в греческом клубе, срок аренды истекает 30 июня 2027 года», — говорится в сообщении «быков».
Сантос выступает за краснодарский клуб с 2025 года. Вторую половину минувшего сезона футболист провел в аренде в «Сочи».
Со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.