«Краснодар» отдал Густаво Сантоса в аренду «Волосу» на год

Вингер «Краснодара» Густаво Сантос перешел в «Волос» на правах аренды. «Футбольные клубы “Краснодар” и “Волос” оформили аренду Густаво Сантоса. Фланговый нападающий проведет сезон в греческом клубе, срок аренды истекает 30 июня 2027 года», — говорится в сообщении «быков».