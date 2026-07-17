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Капдевила попросил Трампа помочь с документами для въезда в США. Чемпион мира 2010 года хочет посетить финал Испания — Аргентина, но получил отказ от властей

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Жоан Капдевила обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу.

Источник: Спортс‘’

Капдевила попросил помочь с документами для безвизового въезда в США, чтобы посетить финал чемпионата мира.

"Мне нужна помощь, Дональд Трамп! ?

Мне только что сообщили, что я не смогу отправиться на финал вместе с моими детьми, потому что мне отказали в выдаче ESTA ? (электронная система предварительного разрешения на безвизовый въезд в США — Спортс«“).

Может ли кто-нибудь помочь мне с этой ситуацией? Вы даже не представляете, как сильно я хотел оказаться там вместе со всеми моими партнерами по команде 2010 года и поддержать нынешний состав.

Я не могу поверить, что мне не разрешают въехать в США… Что я пропущу такой особенный момент вместе с моими детьми, которые так же сильно, как и я, любят футбол…

Если кто-то знает, как это можно решить, я буду благодарен вам от всей души всю жизнь", — написал Капдевила.

Жоан тегнул аккаунты Трампа и Министерства образования, профессиональной подготовки и спорта Испании.