Быстров о финале Испания — Аргентина: «Равные команды. Кому судьи помогут, у того и будет преимущество»

"Мне кажется, что дать точный прогноз на финал чемпионата мира — это просто невозможно.
По моему мнению, и у Испании, и у Аргентины очень сильные, равные команды. Так что, на мой взгляд, кому судьи помогут в предстоящем матче, у того и будет преимущество (смеется). Но если что, я ни на кого не намекаю.
При этом у меня никаких предпочтений в этой игре нет, лишь одно желание — чтобы испанцы и аргентинцы не сыграли так, как французы в полуфинале", — сказал Быстров.
Быстров об отмене бана Балогуна: «ЧМ в США показывает клоунаду — теперь можно позвонить, чтобы отменить красную. Почему еще никто не позвонил, чтобы Месси удалили?».