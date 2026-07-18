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Быстров о финале Испания — Аргентина: «Равные команды. Кому судьи помогут, у того и будет преимущество»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о финале чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

Источник: Спортс‘’

"Мне кажется, что дать точный прогноз на финал чемпионата мира — это просто невозможно.

По моему мнению, и у Испании, и у Аргентины очень сильные, равные команды. Так что, на мой взгляд, кому судьи помогут в предстоящем матче, у того и будет преимущество (смеется). Но если что, я ни на кого не намекаю.

При этом у меня никаких предпочтений в этой игре нет, лишь одно желание — чтобы испанцы и аргентинцы не сыграли так, как французы в полуфинале", — сказал Быстров.

Быстров об отмене бана Балогуна: «ЧМ в США показывает клоунаду — теперь можно позвонить, чтобы отменить красную. Почему еще никто не позвонил, чтобы Месси удалили?».