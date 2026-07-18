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Друг Марадоны Исраэлит: «Диего был величайшим, но Месси его превзошел. Невозможно добиться большего, чем Лео. Один играл в “Наполи” с 10 ослами, другой — в “Барсе” среди звезд»

Мариано Исраэлит, один из самых близких друзей Диего Марадоны, считает, что Лионель Месси превзошел легендарного соотечественника.

Источник: Спортс‘’

"Диего был величайшим из всех… До определенного момента. Но Месси его превзошел. То, чего добился Месси, невозможно превзойти.

Диего играл за такую команду, как «Наполи», где, по сути, были 10 ослов и Диего. Месси играл в «Барселоне», окруженный звездами.

Мы должны быть реалистами, должны быть честны, и я снимаю шляпу перед Месси", — сказал Исраэлит.

Месси посвятил Марадоне победу над Англией: «Без сомнения, Диего наверху очень рад, потому что сегодня был особенный день для него. Я рад, что могу подарить ему эту радость».

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