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«Лацио» интересовался Дркушичем. Защитник «Зенита» также нравится турецкому «Чоруму» (Анар Ибрагимов)

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич привлек интерес «Лацио» этим летом.

Источник: Спортс‘’

По информации инсайдера Анара Ибрагимова, римляне узнавали информацию о стоимости футболиста и его личных условиях. Новый главный тренер Дженнаро Гаттузо позитивно отзывался о профиле словенского футболиста.

Но в итоге римский клуб бесплатно подписал на позицию центрального защитника 28-летнего Данило Дуки, покинувшего «Унион».

Также этим летом Ваньей интересовался новичок турецкой Суперлиги «Чорум», пишет Ибрагимов.

Контракт 26-летнего Дркушича с «Зенитом» рассчитан до 2029 года. Его статистику можно увидеть здесь.