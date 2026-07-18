«Лацио» интересовался Дркушичем. Защитник «Зенита» также нравится турецкому «Чоруму» (Анар Ибрагимов)

По информации инсайдера Анара Ибрагимова, римляне узнавали информацию о стоимости футболиста и его личных условиях. Новый главный тренер Дженнаро Гаттузо позитивно отзывался о профиле словенского футболиста.
Но в итоге римский клуб бесплатно подписал на позицию центрального защитника 28-летнего Данило Дуки, покинувшего «Унион».
Также этим летом Ваньей интересовался новичок турецкой Суперлиги «Чорум», пишет Ибрагимов.
Контракт 26-летнего Дркушича с «Зенитом» рассчитан до 2029 года. Его статистику можно увидеть здесь.