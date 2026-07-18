Марсело назвал 19-летнего Ямаля легендой: «Он молод и уже добился невероятного, выиграл Евро. Играть против Месси — великий момент»

— Есть эта культовая фотография, на которой легендарный Месси держит на руках совсем маленького Ямаля. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом снимке и о том факте, что теперь они встретятся в этом финале.
— Да, я думаю, что это потрясающая фотография. И сейчас для болельщиков это нечто невероятное, потому что мы видим два поколения, и оба являются легендами.
Ламину 19 лет, но для меня он уже как легенда. А Месси — мы все знаем, на что он способен. Думаю, это будет очень хороший матч для болельщиков, для футбола.
— Что делает Ямаля настолько особенным? Вы называете его легендой уже в 19 лет, но что именно вы видите в нем, что позволяет ему быть на таком уровне величия?
— Я думаю, что у него очень-очень большой талант. Он зрелый игрок, он выступает за очень хорошую команду, за очень хорошую сборную. Он выиграл чемпионат Европы со сборной Испании. Поэтому для меня он очень молодой парень, но он уже легенда, потому что-то, чего он добился за несколько лет, просто невероятно.
— Кажется, что Месси бросает вызов времени — ему 39 лет, и он все еще выглядит так же молодо, как прежде. Расскажите о ваших любимых историях, связанных с противостояниями против Месси, а также о ваших нынешних отношениях.
— Да, я играл против Месси всю свою карьеру и очень сильно его уважаю. Мы сражались друг против друга в каждом противостоянии. Да, как вы могли видеть, каждый раз это было очень тяжело для меня. Но сейчас для меня большая честь играть против Месси, потому что Месси — очень-очень хороший футболист.
Он вошел в историю футбола и продолжает творить историю на чемпионатах мира. Для меня это был великий момент — играть против Месси. Я очень рад быть здесь и говорить о Ламине, говорить о Месси. Вот и все, — сказал Марсело.
2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Шок!