Марсело назвал 19-летнего Ямаля легендой: «Он молод и уже добился невероятного, выиграл Евро. Играть против Месси — великий момент»

— Да, я играл против Месси всю свою карьеру и очень сильно его уважаю. Мы сражались друг против друга в каждом противостоянии. Да, как вы могли видеть, каждый раз это было очень тяжело для меня. Но сейчас для меня большая честь играть против Месси, потому что Месси — очень-очень хороший футболист.