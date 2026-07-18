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«Фиорентина» за 30 млн евро купит Инао Улая. «Трабзонспор» получит процент от перепродажи 20-летнего хавбека Кот-д’Ивуара

Полузащитник «Трабзонспора» Крист Инао Улай переходит в «Фиорентину», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Спортс‘’

Сделка уже оформлена. Сумма трансфера составила 30 млн евро, также для турецкого клуба предусмотрен процент от последующей перепродажи.

Отмечается, что в «Трабзонспоре» 20-летнему игроку дали понять, что не будут рассматривать предложения от других клубов, кроме «Фиорентины».

Улай вылетел в Италию сразу после подписания предварительного соглашения в пятницу вечером.

Крист сыграл 4 матча на ЧМ-2026 за сборную Кот-д’Ивуара, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика игрока — здесь.