«Фиорентина» за 30 млн евро купит Инао Улая. «Трабзонспор» получит процент от перепродажи 20-летнего хавбека Кот-д’Ивуара

Сделка уже оформлена. Сумма трансфера составила 30 млн евро, также для турецкого клуба предусмотрен процент от последующей перепродажи.
Отмечается, что в «Трабзонспоре» 20-летнему игроку дали понять, что не будут рассматривать предложения от других клубов, кроме «Фиорентины».
Улай вылетел в Италию сразу после подписания предварительного соглашения в пятницу вечером.
Крист сыграл 4 матча на ЧМ-2026 за сборную Кот-д’Ивуара, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика игрока — здесь.