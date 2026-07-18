Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.00
П2
3.93
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2

Руни против увольнения Тухеля: «Никого лучше нет, разве что договоритесь с Гвардиолой. Томас — топ-тренер, а топ-тренеры делают выводы из ошибок и становятся лучше. И он получил опыт ЧМ»

Уэйн Руни считает, что Томасу Тухелю стоит позволить работать во главе сборной Англии и дальше.

Англия уступила Аргентине (1:2) в полуфинале ЧМ-2026 и сыграет за 3-е место против Франции.

"Не вижу больше других кандидатов, разве что вы пойдете и договоритесь с Гвардиолой. Если Пеп доступен, то, возможно, надо пойти и договориться с ним.

Тухель — тренер топ-уровня, а если топ-тренеры что-то и умеют, так это делать выводы из ошибок и становиться лучше. Если мы уволим его, то кого приведем? Я не думаю, что есть кто-то настолько сильный, как Томас Тухель, если не брать Гвардиолу в расчет.

Но для меня важно то, что у него не было опыта работы на ЧМ. Такая же ситуация у нас была с Капелло. ЧМ — это особый турнир, нужно прочувствовать эту обстановку, и теперь он ее прочувствовал", — сказал экс-форвард сборной Англии.