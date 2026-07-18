Руни против увольнения Тухеля: «Никого лучше нет, разве что договоритесь с Гвардиолой. Томас — топ-тренер, а топ-тренеры делают выводы из ошибок и становятся лучше. И он получил опыт ЧМ»

Но для меня важно то, что у него не было опыта работы на ЧМ. Такая же ситуация у нас была с Капелло. ЧМ — это особый турнир, нужно прочувствовать эту обстановку, и теперь он ее прочувствовал", — сказал экс-форвард сборной Англии.