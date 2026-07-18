Терри о матче с Аргентиной: «Кака сказал, что у Англии нет шансов победить еще на 63-й минуте. Тухель перешел на схему с пятью защитниками слишком рано»

Я смотрел на часы — на матче я сидел рядом с Кака, и когда пошла 63-я минута, он сказал мне: «У Англии нет шансов выиграть этот матч. Нельзя давать шансы такой сильной команде, как Аргентина, и такому игроку, как Месси, 30 или 40 минут — помимо добавленного времени, — предоставляя столько пространства и возможностей для того, что он и сделал».