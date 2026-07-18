Терри о матче с Аргентиной: «Кака сказал, что у Англии нет шансов победить еще на 63-й минуте. Тухель перешел на схему с пятью защитниками слишком рано»

Англичане, ведя в счете до 85-й минуты, уступили Аргентине (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.
"Знаете, Саутгейта часто критиковали на последних крупных турнирах за то, что он не проводил замены вовремя. Саутгейт, пожалуй, действовал с точностью до наоборот — слишком затягивал с принятием решений. А вот Тухель принял решение перейти на схему с пятью защитниками слишком рано.
Я смотрел на часы — на матче я сидел рядом с Кака, и когда пошла 63-я минута, он сказал мне: «У Англии нет шансов выиграть этот матч. Нельзя давать шансы такой сильной команде, как Аргентина, и такому игроку, как Месси, 30 или 40 минут — помимо добавленного времени, — предоставляя столько пространства и возможностей для того, что он и сделал».
Думаю, решение Тухеля — это гораздо более серьезная ошибка, чем то, в чем упрекали Саутгейта", — сказал Терри в подкасте Sports Uncensored.
Терри о поражении Англии: «Это вина Тухеля на 100%. Его решения в матче с Аргентиной — худшие, что я видел от тренера на крупном турнире. Я глубоко разочарован им».