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Лопетеги о финале ЧМ: «Журналисты говорят о фаворитах, но в футболе все иначе. У Испании и Аргентины будут свои моменты, все решат нюансы»

Бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает, что испанцы обладают необходимыми качествами для победы в финале ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Испанская команда сыграет против Аргентины в финальном матче 19 июля.

Лопетеги вспомнил о товарищеском матче двух команд на «Метрополитано» в марте 2018 года. Тогда испанцы под его руководством победили со счетом 6:1, однако специалист отметил, что сравнивать нынешнюю ситуацию с той «некорректно».

Об игре в 2018-м.

«Команда провела выдающийся матч. Мы эффективно прессинговали, не давали сопернику играть между линиями и отбирали мяч высоко на чужой половине поля. Мы были беспощадны в завершении атак, а когда соперник начинал рисковать, мы наказывали его на контратаках».

Об успехе команды Луиса де ла Фуэнте.

«Одна из главных сильных сторон Испании заключается в том, что яркая индивидуальность каждого футболиста служит интересам командной игры. Именно такой настрой позволил им превзойти многих соперников».

О том, что не стремится называть Испанию фаворитом.

«Журналисты много говорят о том, кто является фаворитом, но в футболе все работает иначе. У каждой команды будут свои моменты. Финал будет состоять из множества “мини-матчей”, и исход встречи решат нюансы», — сказал Лопетеги, возглавлявший Катар на ЧМ-2026.