Лопетеги о финале ЧМ: «Журналисты говорят о фаворитах, но в футболе все иначе. У Испании и Аргентины будут свои моменты, все решат нюансы»

«Журналисты много говорят о том, кто является фаворитом, но в футболе все работает иначе. У каждой команды будут свои моменты. Финал будет состоять из множества “мини-матчей”, и исход встречи решат нюансы», — сказал Лопетеги, возглавлявший Катар на ЧМ-2026.