Возинья встретился с Игитой, они обнялись. Экс-вратарь Колумбии похвалил голкипера Кабо-Верде за игру на ЧМ-2026: «Бог всегда благословляет таких людей»

Игита опубликовал видео встречи в соцсети. На кадрах видно, как колумбиец сидит в ресторане, а затем замечает проходящего мимо африканского вратаря и решает обратиться к нему.
«Мировой кумир, здесь мы все счастливы и рады той большой работе, которую проделала Кабо-Верде, и тому, что именно он стал одним из главных творцов этих побед», — сказал Игита о выступлении Возиньи на чемпионате мира.
Возинья узнал Игиту, подошел к его столику, после чего они обнялись. Во время разговора вратарь Кабо-Верде признался Игите, что однажды хотел бы повторить «удар скорпиона».
«То, что ты сделал для всего мира, — это… Ты являешься светом, и Бог всегда благословляет таких людей», — сказал Игита.