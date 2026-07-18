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Возинья встретился с Игитой, они обнялись. Экс-вратарь Колумбии похвалил голкипера Кабо-Верде за игру на ЧМ-2026: «Бог всегда благословляет таких людей»

Бывший вратарь сборной Колумбии Рене Игита и голкипер команды Кабо-Верде Возинья встретились в ресторане. Игита дал высокую оценку игре Возиньи на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Игита опубликовал видео встречи в соцсети. На кадрах видно, как колумбиец сидит в ресторане, а затем замечает проходящего мимо африканского вратаря и решает обратиться к нему.

«Мировой кумир, здесь мы все счастливы и рады той большой работе, которую проделала Кабо-Верде, и тому, что именно он стал одним из главных творцов этих побед», — сказал Игита о выступлении Возиньи на чемпионате мира.

Возинья узнал Игиту, подошел к его столику, после чего они обнялись. Во время разговора вратарь Кабо-Верде признался Игите, что однажды хотел бы повторить «удар скорпиона».

«То, что ты сделал для всего мира, — это… Ты являешься светом, и Бог всегда благословляет таких людей», — сказал Игита.