Ди Мария не приедет на финал Аргентина — Испания из-за суеверия: «Не хочу сглазить. Думаю, я сделал важный шаг, уступив место молодым. Я счастлив»

Игра состоится в воскресенье, начало — в 22:00 по московскому времени.
«Нет, вы что, с ума сошли?!» — с улыбкой ответил Ди Мария на вопрос, собирается ли приехать на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, где состоится финал.
Затем аргентинец объяснил причины своего решения, подчеркнув, что предпочитает смотреть матч дома из суеверия.
«Я не ездил и не поеду. Не хочу сглазить [сборную Аргентины]. Спокойно останусь дома и буду смотреть матч оттуда. Ребята знают, что моя поддержка с ними с самого первого дня. Так что я, как и всегда, буду их поддерживать», — сказал Ди Мария в эфире TN.
Хавбек также высоко оценил нынешний состав сборной и отметил успехи команды на текущем турнире.
"Я очень счастлив. Считаю, что сделал важный шаг, уступив место молодым. Думаю, это было правильное решение.
Ребята снова вышли в финал, а после того, что они показали с Англией, от них уже невозможно требовать большего", — заявил Ди Мария.