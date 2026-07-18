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Ди Мария не приедет на финал Аргентина — Испания из-за суеверия: «Не хочу сглазить. Думаю, я сделал важный шаг, уступив место молодым. Я счастлив»

Бывший полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария заявил, что не собирается посетить финал чемпионата мира против Испании.

Источник: Спортс‘’

Игра состоится в воскресенье, начало — в 22:00 по московскому времени.

«Нет, вы что, с ума сошли?!» — с улыбкой ответил Ди Мария на вопрос, собирается ли приехать на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, где состоится финал.

Затем аргентинец объяснил причины своего решения, подчеркнув, что предпочитает смотреть матч дома из суеверия.

«Я не ездил и не поеду. Не хочу сглазить [сборную Аргентины]. Спокойно останусь дома и буду смотреть матч оттуда. Ребята знают, что моя поддержка с ними с самого первого дня. Так что я, как и всегда, буду их поддерживать», — сказал Ди Мария в эфире TN.

Хавбек также высоко оценил нынешний состав сборной и отметил успехи команды на текущем турнире.

"Я очень счастлив. Считаю, что сделал важный шаг, уступив место молодым. Думаю, это было правильное решение.

Ребята снова вышли в финал, а после того, что они показали с Англией, от них уже невозможно требовать большего", — заявил Ди Мария.