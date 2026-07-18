Ди Мария не приедет на финал Аргентина — Испания из-за суеверия: «Не хочу сглазить. Думаю, я сделал важный шаг, уступив место молодым. Я счастлив»

«Я не ездил и не поеду. Не хочу сглазить [сборную Аргентины]. Спокойно останусь дома и буду смотреть матч оттуда. Ребята знают, что моя поддержка с ними с самого первого дня. Так что я, как и всегда, буду их поддерживать», — сказал Ди Мария в эфире TN.