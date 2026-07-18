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Дешам об уходе: «Никто не будет плакать, но я буду скучать по сборной Франции. Это лучшее, что случалось в моей жизни. Остались незабываемые воспоминания»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о последнем матче во главе национальной команды.

Источник: Спортс‘’

Дешам, возглавлявший сборную с 2012 года, покинет ее после чемпионата мира. Франция сыграет с Англией в матче за 3-е место 19 июля в полночь по московскому времени.

"Я знаю, что завтра опустится занавес.

Никто здесь не будет плакать, но я знаю, что буду скучать по сборной Франции. Мне выпала честь переживать как волшебные, так и трудные моменты на протяжении 15 лет.

Но жизнь продолжается. Я оптимист и знаю, что впереди тоже будет что-то хорошее. Это лучшее, что случалось со мной в жизни.

Это заняло 25 лет моей жизни [вместе с игровой карьерой] и оставило глубокий след. Остались незабываемые воспоминания. Но самое главное — это всегда то, что ждет впереди", — сказал Дешам на предматчевой пресс-конференции.