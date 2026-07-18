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Де ла Фуэнте считает участие в финале ЧМ привилегией: «Я бы подписался каждый раз выходить в финал, даже если бы его проигрывал»

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о том, что участие в финале чемпионата мира — большое достижение.

Источник: Спортс‘’

"Уже само попадание в финал чемпионата мира — огромная привилегия. Я бы подписался каждый год выходить в финал мирового первенства, даже если бы его проигрывал.

Конечно, мы хотим бороться за победу. Но прежде всего мы собираемся насладиться этим моментом. Нам предстоит встретиться с великим соперником, который уже долгое время демонстрирует выдающиеся результаты.

Это будет великолепное зрелище. Встречаются две превосходные команды, у которых очень много общего. Каждая из нас постарается направить игру в выгодное для себя русло, но обе сборные будут стремиться провести матч так, чтобы главным действующим лицом стал футбольный талант. Судьи существуют для того, чтобы помогать игре и делать ее зрелищнее. А мы должны помочь им в этом.

Я нервничаю только потому, что сейчас мы полетим обратно в отель на вертолете — вот это действительно заставляет меня переживать. Во всем остальном я совершенно спокоен. Мы хотим просто получить удовольствие от этого момента", — сказал де ла Фуэнте.