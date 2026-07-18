Де ла Фуэнте считает участие в финале ЧМ привилегией: «Я бы подписался каждый раз выходить в финал, даже если бы его проигрывал»

Это будет великолепное зрелище. Встречаются две превосходные команды, у которых очень много общего. Каждая из нас постарается направить игру в выгодное для себя русло, но обе сборные будут стремиться провести матч так, чтобы главным действующим лицом стал футбольный талант. Судьи существуют для того, чтобы помогать игре и делать ее зрелищнее. А мы должны помочь им в этом.