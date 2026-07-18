Пети о Зидане в сборной Франции: «Все, к чему он прикасается, превращается в золото. У Зинедина есть способность проникать в головы игроков благодаря харизме и ауре»

"Он алхимик. Все, к чему он прикасается, превращается в золото, как и у Дидье.
У Зинедина есть способность проникать в головы игроков благодаря харизме и ауре. Как только он входит в раздевалку, все замирают в ожидании. Его обожают во всем мире.
Он не из тех, кто много говорит, но когда говорит, то проникает в головы игроков.
Очень немногие игроки или тренеры могут войти в раздевалку, и свет сразу же озарит их. Им даже не нужно говорить. Можно сказать, что это гуру, который поведет за собой всех", — сказал Эммануэль Пети.