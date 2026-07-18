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Невилл о словах Тухеля про английскую ДНК: «Он не выпустил Майну и Сака, оставил дома Фодена, Палмера и Трента. Томас не очень помог игрокам своими заменами с Аргентиной»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл оценил высказывание главного тренера национальной команды Томаса Тухеля.

Источник: Спортс‘’

Специалист ранее заявил: «В футбольной ДНК англичан не заложен контроль через владение, как в испанской или аргентино-бразильской. Но иначе невозможно снять давление и перехватить инициативу».

"У меня есть вопросы из-за этого высказывания.

Он не выпустил на поле Кобби Майну, который работает с мячом лучше многих. Он не выпустил Букайо Сака, который, вероятно, работает с мячом лучше многих.

Он оставил дома Филипа Фодена, Коула Палмера, Адама Уортона, Моргана Гиббс-Уайта и Трента Александер-Арнолда — техничных игроков.

Думаю, он оглянется назад и подумает: «Правильный ли сигнал я послал игрокам после забитого гола?». Выпустить на поле трех защитников, прежде чем выпустить форварда.

Я говорю это без лишних эмоций: он пожалеет об этом. Он дал игрокам понять, что нужно обороняться. Они опускались глубже в штрафную, и он не очень-то помог им выбраться из этой ситуации своими заменами", — заявил Гари Невилл в подкасте Stick to Football Podcast.