Невилл о словах Тухеля про английскую ДНК: «Он не выпустил Майну и Сака, оставил дома Фодена, Палмера и Трента. Томас не очень помог игрокам своими заменами с Аргентиной»

Специалист ранее заявил: «В футбольной ДНК англичан не заложен контроль через владение, как в испанской или аргентино-бразильской. Но иначе невозможно снять давление и перехватить инициативу».
"У меня есть вопросы из-за этого высказывания.
Он не выпустил на поле Кобби Майну, который работает с мячом лучше многих. Он не выпустил Букайо Сака, который, вероятно, работает с мячом лучше многих.
Он оставил дома Филипа Фодена, Коула Палмера, Адама Уортона, Моргана Гиббс-Уайта и Трента Александер-Арнолда — техничных игроков.
Думаю, он оглянется назад и подумает: «Правильный ли сигнал я послал игрокам после забитого гола?». Выпустить на поле трех защитников, прежде чем выпустить форварда.
Я говорю это без лишних эмоций: он пожалеет об этом. Он дал игрокам понять, что нужно обороняться. Они опускались глубже в штрафную, и он не очень-то помог им выбраться из этой ситуации своими заменами", — заявил Гари Невилл в подкасте Stick to Football Podcast.