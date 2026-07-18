Невилл о словах Тухеля про английскую ДНК: «Он не выпустил Майну и Сака, оставил дома Фодена, Палмера и Трента. Томас не очень помог игрокам своими заменами с Аргентиной»

Я говорю это без лишних эмоций: он пожалеет об этом. Он дал игрокам понять, что нужно обороняться. Они опускались глубже в штрафную, и он не очень-то помог им выбраться из этой ситуации своими заменами", — заявил Гари Невилл в подкасте Stick to Football Podcast.