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Леонид Слуцкий: «Китай сделал лучшую страну для китайцев. Это то, кем могли быть мы, наверное. Нереально красивая и технологичная страна. Им все равно на иностранцев»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о Китае и ответил на вопрос, является ли страна самой передовой на данный момент.

Источник: Спортс‘’

— Китай — самая передовая страна сейчас?

— Да.

— В чем это проявляется?

— Китай сделал лучшую страну для китайцев.

Если нет Alipay (платежная система — Спортс«“), если нет WeChat (мессенджер — Спортс”»), если нет местных денег, нет местного телефона… То есть им вообще все равно на иностранцев.

У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда — это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов. Они построили лучшую страну для китайцев.

Китай — нереально красивая страна. Здесь есть и горы, и моря, и лыжи, любой вид отдыха. Места красивейшие, невероятные, обустроенные.

Нереально технологичны — по сетчатке глаза ты можешь расплачиваться, вызывать беспилотные такси.

Например, шоппинг в Китае, и Taobao (маркетплейс — Спортс«“) заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.

Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы, — сказал Леонид Слуцкий.