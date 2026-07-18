— Китай — самая передовая страна сейчас?
— Да.
— В чем это проявляется?
— Китай сделал лучшую страну для китайцев.
Если нет Alipay (платежная система — Спортс«“), если нет WeChat (мессенджер — Спортс”»), если нет местных денег, нет местного телефона… То есть им вообще все равно на иностранцев.
У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда — это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов. Они построили лучшую страну для китайцев.
Китай — нереально красивая страна. Здесь есть и горы, и моря, и лыжи, любой вид отдыха. Места красивейшие, невероятные, обустроенные.
Нереально технологичны — по сетчатке глаза ты можешь расплачиваться, вызывать беспилотные такси.
Например, шоппинг в Китае, и Taobao (маркетплейс — Спортс«“) заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.
Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы, — сказал Леонид Слуцкий.