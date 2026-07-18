Леонид Слуцкий: «Китай сделал лучшую страну для китайцев. Это то, кем могли быть мы, наверное. Нереально красивая и технологичная страна. Им все равно на иностранцев»

Например, шоппинг в Китае, и Taobao (маркетплейс — Спортс«“) заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.