Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.00
П2
3.93
Футбол. Лига Европы
завершен
Жилина
2
:
Хайдук С
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2

«Ямаль против Франции провел лучший матч. Больше всего впечатляет его работа без мяча, он понимает, когда нужен команде в защите». Родри про Ламина

Полузащитник сборной Испании Родри поделился мыслями об игре Ламина Ямаля.

Источник: Спортс‘’

— Говоря об уровне «Золотого мяча», вы однажды сказали, что если Ламин Ямаль продолжит развиваться, то сможет претендовать на выигрыш приза. Будет ли версия Ламина 2026 года там, где вы ожидали его увидеть?

— Это было два года назад. С тех пор он значительно прибавил. Он играет на первом чемпионате мира в 19 лет. Учитывая его первый опыт и контекст команды, он играет на очень высоком уровне.

Ему еще есть куда совершенствоваться, но больше всего меня впечатляет то, что он делает без мяча, его работоспособность, то, как он понимает, когда он нужен команде в защите.

Против Франции он, вероятно, провел лучшую игру. Надеюсь, что он получит то, что хочет, а это забитый мяч, но ценю все остальное, что Ламин привносит для команды, — сказал Родри.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше