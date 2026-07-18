«Ямаль против Франции провел лучший матч. Больше всего впечатляет его работа без мяча, он понимает, когда нужен команде в защите». Родри про Ламина

— Говоря об уровне «Золотого мяча», вы однажды сказали, что если Ламин Ямаль продолжит развиваться, то сможет претендовать на выигрыш приза. Будет ли версия Ламина 2026 года там, где вы ожидали его увидеть?
— Это было два года назад. С тех пор он значительно прибавил. Он играет на первом чемпионате мира в 19 лет. Учитывая его первый опыт и контекст команды, он играет на очень высоком уровне.
Ему еще есть куда совершенствоваться, но больше всего меня впечатляет то, что он делает без мяча, его работоспособность, то, как он понимает, когда он нужен команде в защите.
Против Франции он, вероятно, провел лучшую игру. Надеюсь, что он получит то, что хочет, а это забитый мяч, но ценю все остальное, что Ламин привносит для команды, — сказал Родри.