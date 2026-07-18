«Тухеля вообще не надо было назначать. Дать ему контракт до ЧМ — это фарс. Тренером сборной Англии должен быть англичанин». Оуэн о Томасе

У Тухеля прекрасная карьера, и в нем есть много того, что нравится. Но сейчас не время для того, чтобы провалиться в самой важной игре его жизни и в самой важной игре в новейшей истории Англии. Великие справляются с трудностями. Они принимают лучшие решения, когда на них оказывается давление.