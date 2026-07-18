Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.00
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19.07
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Лига конференций
завершен
Морнар
1
:
Атлетик Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
2
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Дила
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Вестри
0
:
Карабах
3
П1
X
П2

Дани Ольмо: «Месси проводит впечатляющий ЧМ. Предстоит победить лучших в мире. Лионель — один из них. Испания хочет выиграть»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился мыслями в преддверии финального матча ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет 19 июля.

— Тот, кто проходит сквозь поколения, — это Лео Месси, который играл с Иньестой, а теперь сыграет в финале против Дани Ольмо. Как вы его оцените?

— Месси проводит впечатляющий чемпионат мира. Нет никаких сомнений в том, что из себя представляет этот футболист.

Это игрок, на которого стоит обратить внимание. Мы сыграем против него так же, как и со всеми остальными.

Сам факт выхода в финал чемпионата мира — это что-то невероятное. Игра против Месси может дать больше мотивации, а может и не дать.

В любом случае предстоит победить лучших в мире. Месси — один из них. Нам предстоит встретиться с ним в финале. Мы хотим победить, — заявил Дани Ольмо.