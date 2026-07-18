Тухель не жалеет о решениях в матче с Аргентиной: «Возьму вину на себя, если так проще. Но винить некого. Я принял решение, чтобы помочь команде и добиться результата»

Специалист отреагировал на замену забившего гол Энтони Гордона на Эзри Консу во втором тайме.
"Есть так проще, если кому-то нужно взять вину на себя, то я возьму вину на себя. Если это та сделка, которую нужно подписать, — я соглашусь с этим. Но я не хочу участвовать в этих играх. Потому что, на мой взгляд, винить некого.
Я не жалею о своих решениях. Чувствовал, что мы должны сделать что-то другое для команды.
Я принял решение, доверяя чутью, интуиции, опыту, доверяя своей конкурентоспособности, и я принял решение, чтобы помочь команде и добиться результата.
Никто не знает, какой результат дала бы любая другая замена, любое другое изменение", — сказал Томас Тухель на пресс-конференции перед игрой за третье место против сборной Франции.
Тухель забыл про Майну: ноль минут за ЧМ. Ставил в центр даже защитников.