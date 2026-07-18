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Слуцкий о Китае: «Иностранец — это дикарь, пропало чинопочитание: “Боже мой, иностранец, наверное, он точно…”. Это есть у нас. Хотелось бы, чтобы мы тоже больше себя ценили»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился размышлениями на тему отношения китайцев к иностранцам.

Источник: Спортс‘’

"Знаешь, как они ушли от невероятного благоговения перед иностранцами за последние годы? Ковид.

Можешь себе представить, что творилось в ковид. Было на самом деле максимально жестко, все максимально по инструкциям. И многие иностранцы просто уехали.

Даже если мы говорим про россиян, то примерно в пять раз сократилось количество русских специалистов, которые здесь работали. Эту пропорцию можно расширить на всех.

Китайцы после ковида поняли, что с отъездом огромного количества иностранных специалистов они не стали хуже, они нигде не провисли.

Сегодня иностранец — это дикарь. У них пропало невероятное чинопочитание: «Боже мой, иностранец, наверное, он точно…». Это то, что есть у нас. И мне хотелось бы, чтобы мы тоже больше себя ценили.

Китайцы в этом пример, в том и числе и для нашей страны. Сейчас они не зависят, кто к ним приехал, как приехал и насколько много иностранцев работаю во всех сферах", — заявил Леонид Слуцкий.