Слуцкий о Китае: «Иностранец — это дикарь, пропало чинопочитание: “Боже мой, иностранец, наверное, он точно…”. Это есть у нас. Хотелось бы, чтобы мы тоже больше себя ценили»

"Знаешь, как они ушли от невероятного благоговения перед иностранцами за последние годы? Ковид.
Можешь себе представить, что творилось в ковид. Было на самом деле максимально жестко, все максимально по инструкциям. И многие иностранцы просто уехали.
Даже если мы говорим про россиян, то примерно в пять раз сократилось количество русских специалистов, которые здесь работали. Эту пропорцию можно расширить на всех.
Китайцы после ковида поняли, что с отъездом огромного количества иностранных специалистов они не стали хуже, они нигде не провисли.
Сегодня иностранец — это дикарь. У них пропало невероятное чинопочитание: «Боже мой, иностранец, наверное, он точно…». Это то, что есть у нас. И мне хотелось бы, чтобы мы тоже больше себя ценили.
Китайцы в этом пример, в том и числе и для нашей страны. Сейчас они не зависят, кто к ним приехал, как приехал и насколько много иностранцев работаю во всех сферах", — заявил Леонид Слуцкий.