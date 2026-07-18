Инфантино предложил провести ЧМ в США и Китае, сказал Трамп: «У футболистов были бы приятные и короткие перелеты между матчами. Игрокам бы понравилось!»

19 июля финальным матчем между Испанией и Аргентиной завершится ЧМ-2026. Турнир проходил в США, Мексике и Канаде.
Следующий турнир пройдет в 2030 году Испания, Португалия и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира. В 2034 году турнир примет Саудовская Аравия.
Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино провели совместную пресс-конференцию в Нью-Йорке.
"Что нам следует сделать, так это снова выбрать США. Но уже без Мексики и Канады.
Есть еще одна идея: Джанни сказал, что в следующий раз турнир могли бы принять Китай и США. У футболистов были бы приятные и короткие перелеты между матчами. Игрокам бы это понравилось!" — заявил Дональд Трамп.