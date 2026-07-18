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Инфантино предложил провести ЧМ в США и Китае, сказал Трамп: «У футболистов были бы приятные и короткие перелеты между матчами. Игрокам бы понравилось!»

Президент США Дональд Трамп предложил провести в стране еще один чемпионат мира.

Источник: Спортс‘’

19 июля финальным матчем между Испанией и Аргентиной завершится ЧМ-2026. Турнир проходил в США, Мексике и Канаде.

Следующий турнир пройдет в 2030 году Испания, Португалия и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира. В 2034 году турнир примет Саудовская Аравия.

Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино провели совместную пресс-конференцию в Нью-Йорке.

"Что нам следует сделать, так это снова выбрать США. Но уже без Мексики и Канады.

Есть еще одна идея: Джанни сказал, что в следующий раз турнир могли бы принять Китай и США. У футболистов были бы приятные и короткие перелеты между матчами. Игрокам бы это понравилось!" — заявил Дональд Трамп.