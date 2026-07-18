Скалони о финале ЧМ: «Как только испанцы сядут в автобус и покинут отель — я начну беспокоиться. Отличная команда. В ней меня беспокоит все»

Игра пройдет 19 июля.
"Если сборная Испании выйдет из отеля — я начну беспокоиться. Как только они сядут в автобус и покинут отель — я начну беспокоиться. Это отличная команда. В сборной Испании меня беспокоит все.
У них есть футболисты, которые выступали на крупных мировых турнирах. И это лучшие игроки своих клубов.
Поэтому, когда дело доходит до давления, когда мяч начинает катиться, игроки забывают об этом и сосредотачиваются на игре.
Они играли в финале Евро и в финале Лиги наций. У них огромный опыт. Не думаю, что второй подряд выход в финал сыграет нам на руку", — заявил Лионель Скалони.