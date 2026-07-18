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Скалони о финале ЧМ: «Как только испанцы сядут в автобус и покинут отель — я начну беспокоиться. Отличная команда. В ней меня беспокоит все»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями в преддверии финального матча ЧМ-2026 против сборной Испании.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет 19 июля.

"Если сборная Испании выйдет из отеля — я начну беспокоиться. Как только они сядут в автобус и покинут отель — я начну беспокоиться. Это отличная команда. В сборной Испании меня беспокоит все.

У них есть футболисты, которые выступали на крупных мировых турнирах. И это лучшие игроки своих клубов.

Поэтому, когда дело доходит до давления, когда мяч начинает катиться, игроки забывают об этом и сосредотачиваются на игре.

Они играли в финале Евро и в финале Лиги наций. У них огромный опыт. Не думаю, что второй подряд выход в финал сыграет нам на руку", — заявил Лионель Скалони.