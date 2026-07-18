Инфантино выступил в ООН: «Часто слышим, что живем в разделенном и агрессивном мире. ЧМ показал, что нас объединяет гораздо больше вещей, чем разделяет»

Функционер выступил в рамках сессии, посвященной тому, как футбол может стать катализатором для улучшения психического здоровья молодежи.
"Мы часто слышим, что живем в разделенном и агрессивном мире, что существует так много вещей, которые нас разделяют и создают проблемы.
Чемпионат мира показал и показывает нам, что нас объединяет гораздо больше вещей, чем разделяет.
За последние полтора месяца мы стали свидетелями того, как миллионы людей объединились не только в США, Канаде и Мексике, но и во всех уголках мира. Объединились вместо мирным и радостным образом, желая провести время вместе и отпраздновать момент единения.
Это самое сильное послание за всю историю. И именно на этом послании мы должны строить наше будущее. Будущее сообщества и будущее единства", — сказал Джанни Инфантино.