Лионель Скалони: «Месси — сама история. Он легенда. Выйти в финал ЧМ в 39 лет — невероятно. Надо наслаждаться им, пока это происходит»

Нам не хватает Диего Марадоны, потому что его уже нет с нами. Но Месси по-прежнему рядом. Он — история, он — легенда, и вместе с этой группой людей, которые подарили нам эти прекрасные годы, мы всегда будем его помнить", — сказал Скалони.