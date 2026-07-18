Лионель Скалони: «Месси — сама история. Он легенда. Выйти в финал ЧМ в 39 лет — невероятно. Надо наслаждаться им, пока это происходит»

"Он — сама история. Легенда. Выйти в финал в 39 лет — это невероятно. Надо наслаждаться им, пока все это происходит.
Нам не хватает Диего Марадоны, потому что его уже нет с нами. Но Месси по-прежнему рядом. Он — история, он — легенда, и вместе с этой группой людей, которые подарили нам эти прекрасные годы, мы всегда будем его помнить", — сказал Скалони.
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Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше