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Трамп восхитился игрой Месси: «Я кое-что знаю о соккере. Великие игроки рождаются с чем-то особенным. Роналду — один из них»

Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси и отметил мастерство аргентинского футболиста.

Источник: Спортс‘’

"Я знаю о спорте, хотя, возможно, не так много, как люди в этой комнате, и кое-что знаю о соккере.

Я смотрел на Месси [в матче против Англии]: его плотно опекали, верно? Очень плотно.

И вдруг он оказался справа. Вы понимаете? Не знаю, заметил ли это кто-нибудь… Я просто обратил на это внимание. Никто об этом не говорил. Я увидел это и подумал: «Его так плотно опекает отличный футболист». А затем он сместился вправо — и тот игрок просто остался стоять на месте.

У Месси появилось достаточно времени. Он ударил по мячу. Это было, я бы сказал, на четверть дюйма от идеала. И на этом игра закончилась. Это было блестяще.

Такие великие игроки, кажется, делают подобное снова и снова. Они просто рождаются с чем-то особенным. Роналду — один из них. За эти годы я познакомился с ним, и он отличный парень", — сказал Трамп на пресс-конференции.

***

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