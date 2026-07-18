Трамп восхитился игрой Месси: «Я кое-что знаю о соккере. Великие игроки рождаются с чем-то особенным. Роналду — один из них»

И вдруг он оказался справа. Вы понимаете? Не знаю, заметил ли это кто-нибудь… Я просто обратил на это внимание. Никто об этом не говорил. Я увидел это и подумал: «Его так плотно опекает отличный футболист». А затем он сместился вправо — и тот игрок просто остался стоять на месте.