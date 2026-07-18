Терри о Месси и Роналду: «Для меня спора никогда не было — я всегда считал Лео лучшим. Для многих вторая победа Аргентины на ЧМ станет окончательным подтверждением»

— Как ты думаешь, этот вопрос теперь закрыт? Я понимаю, что его здесь нет, но давайте все же упомянем Пирса Моргана и его аргумент: если Месси выиграет этот чемпионат мира, можно ли считать, что споры о том, кто лучше — Месси или Роналду, окончательно завершены?