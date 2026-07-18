Терри о Месси и Роналду: «Для меня спора никогда не было — я всегда считал Лео лучшим. Для многих вторая победа Аргентины на ЧМ станет окончательным подтверждением»

— Как ты думаешь, этот вопрос теперь закрыт? Я понимаю, что его здесь нет, но давайте все же упомянем Пирса Моргана и его аргумент: если Месси выиграет этот чемпионат мира, можно ли считать, что споры о том, кто лучше — Месси или Роналду, окончательно завершены?
— На мой взгляд, это никогда и не было настоящим спором. Я всегда считал Месси лучшим, независимо от того, чем закончится финал чемпионата мира. Но для многих людей вторая победа точно станет окончательным подтверждением.
Глядя на то, как он играл в 39 лет… Честно говоря, я бы заплатил, чтобы увидеть такой матч [как Аргентина — Англия]. Это было невероятно. Некоторые передачи, которые он отдавал левой ногой в штрафную, были потрясающими. После двух из них партнеры просто обязаны были забивать, — сказал Терри.
Сборная Аргентины сыграет против Испании в финале чемпионата мира 19 июля, начало матча — в 22:00.