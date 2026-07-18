Иньеста о финале ЧМ: «Нейтрализовать Месси полностью невозможно. Испания должна навязать свой футбол»

Месси проводит впечатляющий чемпионат мира. Не хватает слов, и я даже не знаю, как это описать. Его решительность и все, что он делает в каждом матче, заслуживают того, чтобы снять перед ним шляпу. Несколько недель назад я отправил ему пару сообщений, но понимаю, что сейчас они полностью сосредоточены на своей задаче.