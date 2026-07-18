Иньеста о финале ЧМ: «Нейтрализовать Месси полностью невозможно. Испания должна навязать свой футбол»

"Бояться никогда не нужно. Никогда не нужно испытывать страх. Игроки этой сборной вселяют уверенность. Думаю, по ходу чемпионата мира команда двигалась по восходящей. Теперь впереди финал, и мы подходим к нему с полной уверенностью.
Это разные команды, но нынешняя сборная тоже вызывает у меня большое доверие. Каждый знает, что должен делать. Кто бы ни вышел на поле, он понимает свою роль. Неважно, кто играет и на какой позиции, команда создает ощущение, что все находится под контролем.
Если выделять конкретного футболиста, то лично мне очень нравится Дани Ольмо. С тех пор как он начал играть на этом чемпионате мира, он демонстрирует стабильность. Надеюсь, в воскресенье ему удастся сохранить этот уровень.
Финал будет тяжелым, сложным и интенсивным. Но таким он будет для обеих команд. Думаю, Испания благодаря своей игре способна заставить соперника страдать. Важно, чтобы команда сумела навязать свой футбол.
Полностью нейтрализовать Месси невозможно. Это должно быть коллективной задачей, потому что он способен решить исход матча в любой момент. Скорее, все будет зависеть от того, насколько Испания сможет нанеси ущерб Аргентине игрой, создавать моменты и эффективно использовать появляющиеся возможности.
Месси проводит впечатляющий чемпионат мира. Не хватает слов, и я даже не знаю, как это описать. Его решительность и все, что он делает в каждом матче, заслуживают того, чтобы снять перед ним шляпу. Несколько недель назад я отправил ему пару сообщений, но понимаю, что сейчас они полностью сосредоточены на своей задаче.
За 48 часов до финала 2010 года я был спокоен. А вот за сутки до матча уже начинаешь ощущать нечто другое. Появляется нетерпение, хочется, чтобы игра скорее началась. Но когда выходишь на поле, начинается уже совсем другая история. Думаю, несмотря на всю значимость момента, в ночь перед финалом я спал хорошо.
Мне все равно, кто забьет. Здесь даже нет никакого сложного выбора. Главное, как и в тот день, чтобы мы стали чемпионами. Кто именно забьет — это второстепенно. Пусть этот гол просто принесет нам победу", — сказал Иньеста в эфире El Partidazo de COPE.