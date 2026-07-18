Почеттино о матче Испании и Аргентины в финале ЧМ: «Шансы 50 на 50, фаворита нет. Чем дальше Месси от ваших ворот, тем лучше»

«Это один из самых важных матчей в истории. У команд есть общие черты. Аргентина повышала свой уровень по ходу турнира, встречаясь с более сильными командами, то же самое происходило и с Испанией».
О том, как остановить Месси.
«Чем дальше он от ваших ворот, тем лучше. Нужно оказывать сильное давление на аргентинских игроков, чтобы они не могли находить связь с ним, и пытаться играть на их половине поля».
О шансах на победу.
«50 на 50. Я думаю, фаворита нет. У Аргентины есть уверенность [как у действующего чемпиона], но у Испании есть игроки, которые могут справляться с таким давлением», — сказал Почеттино.