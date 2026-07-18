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Почеттино о матче Испании и Аргентины в финале ЧМ: «Шансы 50 на 50, фаворита нет. Чем дальше Месси от ваших ворот, тем лучше»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче сборных Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026.

«Это один из самых важных матчей в истории. У команд есть общие черты. Аргентина повышала свой уровень по ходу турнира, встречаясь с более сильными командами, то же самое происходило и с Испанией».

О том, как остановить Месси.

«Чем дальше он от ваших ворот, тем лучше. Нужно оказывать сильное давление на аргентинских игроков, чтобы они не могли находить связь с ним, и пытаться играть на их половине поля».

О шансах на победу.

«50 на 50. Я думаю, фаворита нет. У Аргентины есть уверенность [как у действующего чемпиона], но у Испании есть игроки, которые могут справляться с таким давлением», — сказал Почеттино.