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Генич о финале ЧМ: «Кукурелья может справиться с Месси, но Лионель способен уйти к Порро»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2026.

В финальном матче сыграют сборные Испании и Аргентины. Генич и Роман Нагучев прокомментируют этот матч.

"Аргентинцы очень грамотно сканируют то, что происходит на поле, Месси грамотно чувствует пульс игры. Замены, сделанные главным тренером англичан Тухелем с мексиканцами и норвежцами, на сей раз [в полуфинале] не сработали, потому что Аргентина — гениальная команда. Так что я не склонен поддаваться массовому психозу относительно его персоны.

Аргентинские болельщики — лучшие. Как бы игра ни складывалась, они не скажут ни одного плохого слова про свою команду. А норвежская фишка с греблей со временем забудется. Скалони понимает, как же ему повезло, что он работает с этой командой. Он не прыгает, не скачет на бровке. Это и тренерская команда, и команда Месси как играющего тренера. Это семья, где Месси — вожак.

Главное противостояние финала — Родри, Фабиан, Ольмо против Энцо Фернандеса, Паредеса и Де Поля. Кукурелья может справиться с Месси. Но Лионель может уйти к Порро, которого он может переигрывать. Против Франции, кстати, играл тот Родри, что взял «Золотой мяч». И де ла Фуэнте знает игроков с детства, — сказал Генич.