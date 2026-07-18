Генич о финале ЧМ: «Кукурелья может справиться с Месси, но Лионель способен уйти к Порро»

Аргентинские болельщики — лучшие. Как бы игра ни складывалась, они не скажут ни одного плохого слова про свою команду. А норвежская фишка с греблей со временем забудется. Скалони понимает, как же ему повезло, что он работает с этой командой. Он не прыгает, не скачет на бровке. Это и тренерская команда, и команда Месси как играющего тренера. Это семья, где Месси — вожак.