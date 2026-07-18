Порро перед финалом ЧМ: «Месси остановить невозможно, это лучший футболист всех времен. Поэтому Испании нужно сосредоточиться на себе, как в матче с Францией»

"Нас ждет очень тяжелый матч, который будет напряженным от первой до последней минуты. Аргентина — это не только физически сильная команда. У нее очень много футболистов высокого уровня, многие выступают в Европе.
Для меня Месси — лучший футболист всех времен. Я бы сказал, что остановить его невозможно.
Поэтому нам нужно прежде всего сосредоточиться на себе. Именно так мы действовали в матче с Францией — старались нейтрализовать сильные стороны соперника, но при этом главным было наше собственное выступление", — сказал Порро.
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