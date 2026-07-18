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«Месси — гений. У Аргентины есть характер, они красиво двигаются с мячом». Сушинский о финале ЧМ

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о предстоящем финале чемпионата мира-2026 по футболу.

Источник: Спортс‘’

Испания и Аргентина проведут матч 19 июля в США.

"Буду смотреть финал чемпионата мира, но переживать буду за Аргентину. Мне нравится их игра, они красиво двигаются с мячом.

У Аргентины есть характер, они больше забивают, активнее играют. Уверен, что Месси продолжит показывать свою магию. Это гений футбола", — сказал Сушинский.

Инфантино о матче Испании и Аргентины: «Этот финал ЧМ — благословение от футбольных богов. Будут Месси, Ямаль и многие другие. Мир остановится, три миллиарда человек увидят это».