Мерино про фото Месси и Ямаля: «Невероятно, что два лучших игрока в истории оказались на такой фотографии, думаю, все шутки о ней уже придуманы. Сыграть против Месси — невероятный вызов»

"Это невероятно. Когда я впервые ее увидел, я подумал, что это искусственный интеллект, что такого просто не может быть. Забавно, как иногда складывается жизнь: она подбрасывает такие особенные моменты, которые кажутся написанными кем-то заранее, но на самом деле это просто совпадение.