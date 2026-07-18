Мерино про фото Месси и Ямаля: «Невероятно, что два лучших игрока в истории оказались на такой фотографии, думаю, все шутки о ней уже придуманы. Сыграть против Месси — невероятный вызов»

"Это невероятно. Когда я впервые ее увидел, я подумал, что это искусственный интеллект, что такого просто не может быть. Забавно, как иногда складывается жизнь: она подбрасывает такие особенные моменты, которые кажутся написанными кем-то заранее, но на самом деле это просто совпадение.
Невероятно, что два лучших футболиста в истории — надеюсь, что Ламин в будущем тоже станет одним из них — оказались на такой фотографии. Она старая, ей уже много лет, поэтому, думаю, все шутки по этому поводу уже придуманы. Но это действительно потрясающе.
Что я могу сказать о Месси? Достаточно просто посмотреть, как он играет и насколько он хорош в 39 лет. Не знаю, будет ли это его последний матч или последний финал. Но сыграть против него — невероятный вызов.
Это будет интенсивная игра, и так и должно быть: это финал чемпионата мира. Будут контакты, жесткие единоборства, но именно поэтому на поле есть судья — чтобы контролировать ситуацию.
Мы должны сделать так, чтобы мяч двигался быстро. Чем меньше времени он будет находиться у каждого из нас, тем меньше у соперника будет возможностей для фолов", — сказал Мерино.
Испания сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира 19 июля, начало матча — в 22:00.
2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Шок!