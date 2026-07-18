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«Такое в моей карьере впервые». Карседо об отмене жеребьевки перед пенальти в матче «Спартака» и «Зенита»

Хуан Карлос Карседо еще не сталкивался с отменой жеребьевки перед сериями послематчевых пенальти.

Источник: Спортс‘’

Сообщалось, что представители РФС «приказали» главному арбитру игры за OLIMPBET Суперкубок России Евгению Буланову, чтобы «Спартак» и «Зенит» били в ворота, за которыми сидели фанаты петербуржцев. Встреча завершилась победой команды Сергея Семака (1:1, 4:2 пен.).

"Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Такой план на игру выбрали, учитывая характеристики соперника. Ночь будет достаточно сложная.

Что касается отсутствия жребия перед пенальти, такое в моей карьере впервые", — сказал Карседо.

***

«Это не обсуждается». Как судья матча «Зенит» — «Спартак» разбирался с Зобниным из-за отсутствия жеребьевки при пенальти ?

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