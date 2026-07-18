«Такое в моей карьере впервые». Карседо об отмене жеребьевки перед пенальти в матче «Спартака» и «Зенита»

Сообщалось, что представители РФС «приказали» главному арбитру игры за OLIMPBET Суперкубок России Евгению Буланову, чтобы «Спартак» и «Зенит» били в ворота, за которыми сидели фанаты петербуржцев. Встреча завершилась победой команды Сергея Семака (1:1, 4:2 пен.).
"Мы неплохо сыграли, неплохо начали, в целом доминировали и не так много позволили сопернику. Такой план на игру выбрали, учитывая характеристики соперника. Ночь будет достаточно сложная.
Что касается отсутствия жребия перед пенальти, такое в моей карьере впервые", — сказал Карседо.
***
«Это не обсуждается». Как судья матча «Зенит» — «Спартак» разбирался с Зобниным из-за отсутствия жеребьевки при пенальти ?