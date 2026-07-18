Соболев о голе «Спартаку» на 98-й: «Сейчас будут крики, оры, но пенальти 100%-й. Соперник играл лучше, после 75-й они немного подсели, пытались сохранить счет»

Соболев сравнял счет с пенальти на 98-й минуте и перевел игру в серию пенальти. 11-метровый был назначен за игру Александра Джику рукой в борьбе с Соболевым.
— Если быть объективным, то «Спартак» реально играл лучше. У них было больше моментов, у нас с игры был хороший момент у Фелипе Аугусто, когда он бил головой. Мы терпели, после 75-й минуты «Спартак» немного подсел, пытался сохранить счет.
Не знаю, сейчас будут крики, оры. Но я считаю, что пенальти 100%-й. А так хорошая игра.
— Буланов еще не пошел смотреть повтор, а вы уже решали с Аугусто, кто будет бить. Были уверены, что назначат?
— Конечно, я принимал на грудь, и Джику у меня рукой выбил мяч. Я считаю — чистый пенальти. Был уверен, что будет назначен, — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».