Федотов об отмене жеребьевки перед пенальти «Зенита» и «Спартака»: «Судье как сказали — так он и сделал, вопрос не к нему. Не может быть честно и нечестно, так положено&

"Что касается момента с отменой жеребьевки перед серией пенальти, то у каждого соревнования свой регламент. Буланову как сказали сделать — так он и сделал. Здесь не может быть честно и нечестно, если организаторы могут сказать, куда бить пенальти после матча — значит, так и положено.