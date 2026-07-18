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Федотов об отмене жеребьевки перед пенальти «Зенита» и «Спартака»: «Судье как сказали — так он и сделал, вопрос не к нему. Не может быть честно и нечестно, так положено&

Экс-судья Игорь Федотов считает, что отмена жеребьевки перед серией пенальти в матче «Зенита» и «Спартака» (1:1, 4:2) за Olimpbet Суперкубок России соответствует регламенту, если так решили организаторы.

Источник: Спортс‘’

Экс-судья Игорь Федотов считает, что отмена жеребьевки перед серией пенальти в матче «Зенита» и «Спартака» (1:1, 4:2) за Olimpbet Суперкубок России соответствует регламенту, если так решили организаторы.

"Что касается момента с отменой жеребьевки перед серией пенальти, то у каждого соревнования свой регламент. Буланову как сказали сделать — так он и сделал. Здесь не может быть честно и нечестно, если организаторы могут сказать, куда бить пенальти после матча — значит, так и положено.

Это может быть и из-за безопасности, да из-за чего угодно. Главное, что мы можем сказать — это не вопрос к судье", — сказал Федотов.

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