Мирзоян из РФС о том, что «Зениту» и «Спартаку» велели бить пенальти в ворота рядом с фанатами петербуржцев: «Глупости. На поле все видят, что команды выбирали ворота»

Встреча завершилась победой команды Сергея Семака (1:1, 4:2 пен.).
— Сейчас многие критикуют судейство по итогам этой игры. Оправданно?
— Когда еще закончил школу тренеров, сказал, что не буду говорить о судействе. Каждый раз говорить, что здесь было правильно, а тут нет… Лучше говорить об игре.
— Как относитесь к слухам, что представитель РФС повелел главному арбитру без жребия установить, что в серии 11‑метровых пенальти будут бить в ворота, за которыми болельщики «Зенита»?
— Это глупости. На поле все видят, что команды выбирали ворота. Такого не было, — сказал Мирзоян.
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«Это не обсуждается». Как судья матча «Зенит» — «Спартак» разбирался с Зобниным из-за отсутствия жеребьевки при пенальти ?