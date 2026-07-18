Соболев о праздновании гола: «Фанаты “Спартака” меня весь матч “любили”, кричали. Я тоже решил в ответ показать. Но я поступил неправильно, если объективно, так нельзя»

— Великолепные чувства! Я недавно об этом сказал супруге, что тяжело описать чувства, когда ты забиваешь гол, — я не могу их описать. И когда ты бьешь пенальти… Бывает, что в каком-то моменте даже земля уходит из-под ног. Тем более 95-я минута — тем слаще гол.