Соболев о праздновании гола: «Фанаты “Спартака” меня весь матч “любили”, кричали. Я тоже решил в ответ показать. Но я поступил неправильно, если объективно, так нельзя»

— Вот это момент: вы стоите с мячом напротив большой спартаковской трибуны. Понятно, что отношения с этой трибуной у вас сложные. Что это были за чувства?
— Великолепные чувства! Я недавно об этом сказал супруге, что тяжело описать чувства, когда ты забиваешь гол, — я не могу их описать. И когда ты бьешь пенальти… Бывает, что в каком-то моменте даже земля уходит из-под ног. Тем более 95-я минута — тем слаще гол.
— Здесь еще подтекст этих непростых отношений.
— Ну, чуть им подыграл. Они меня весь матч «любили», кричали. Я прекрасно понимаю. Но я тоже решил в ответ показать.
— Были эти жесты, после которых пошла стычка. Даже скамейки выбежали выяснять отношения.
— Если опять же быть объективным, я поступил неправильно — так нельзя делать. Из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете: «Зенит» — «Спартак», 95-я минута, пенальти, 1:1, эмоции зашкаливали, — сказал форвард «Зенита» в эфире «Матч ТВ».
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