Митрофанов о том, что РФС указал судье отменить жеребьевку в матче «Зенита» и «Спартака»: «Не понимаю вопроса. Каманцев прокомментирует»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, были ли указания судье Евгению Буланову отменить жеребьевку перед пенальти в матче «Зенита» и «Спартака» (1:1, 4:2) за Olimpbet Суперкубок России.
— Максим Львович, правда, что РФС приказал судье не проводить жеребьевку ворот и пенальти? Появилась информация, что РФС приказал, поэтому сразу били в те ворота, за которыми были фанаты «Зенита».
— Я первый раз… Не понимаю вашего вопроса. Пал Юрьич [Каманцев] прокомментирует, — сказал Митрофанов.
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«Это не обсуждается». Как судья матча «Зенит» — «Спартак» разбирался с Зобниным из-за отсутствия жеребьевки при пенальти ?