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Зобнин — судье об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Что значит не обсуждается?! Да меня не ####! Должно быть честно». Диалог капитана «Спартака» и Булан

Капитан «Спартака» Роман Зобнин негативно отреагировал на отмену жеребьевки перед серией пенальти в матче за Olimpbet Суперкубок России против «Зенита» (1:1, 2:4 по пенальти).

Источник: Спортс‘’

Сообщалось, что представители РФС «приказали» главному арбитру встречи Евгению Буланову, чтобы «Спартак» и «Зенит» били в ворота, за которыми сидели фанаты петербуржцев.

Телеграм-канал «Первый спорт» опубликовал запись разговора Романа Зобнина с Булановым.

Судья: «Смотрите, организаторы (РФС) просят для безопасности — поскольку полетели бутылки — пробивать без жребия сразу в эти ворота».

Зобнин: «Нет! Нет! Нет-нет-нет!».

Судья: «Это не обсуждается!».

Зобнин: «Что значит не обсуждается?!».

Судья: «Это не обсуждается! По безопасности это мое решение и организаторов!».

Зобнин: «Нет! Почему? Почему?».

Судья: «Потому что это организаторы! Сказали, что…».

Зобнин: «Да меня не #### (волнует — Спортс» «), ##### (блин — Спортс» «)! Должно быть честно, ##### (блин — Спортс» «)! Должно быть честно!».

Судья: «Там летят бутылки…».

Зобнин: «Мне неважно! Должно быть честно! Там наши болельщики!».

Судья: «Это наше решение! Будем пробивать в эти ворота. Я уже все сказал».

Зобнин: «Там наши болельщики…».

Далее футболисты «Спартака» узнают о решении судьи: «С ### (хрена — Спортс» «) ли, э-э-э?! С какого, эй?!».

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