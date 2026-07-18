Зобнин — судье об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Что значит не обсуждается?! Да меня не ####! Должно быть честно». Диалог капитана «Спартака» и Булан

Сообщалось, что представители РФС «приказали» главному арбитру встречи Евгению Буланову, чтобы «Спартак» и «Зенит» били в ворота, за которыми сидели фанаты петербуржцев.
Телеграм-канал «Первый спорт» опубликовал запись разговора Романа Зобнина с Булановым.
Судья: «Смотрите, организаторы (РФС) просят для безопасности — поскольку полетели бутылки — пробивать без жребия сразу в эти ворота».
Зобнин: «Нет! Нет! Нет-нет-нет!».
Судья: «Это не обсуждается!».
Зобнин: «Что значит не обсуждается?!».
Судья: «Это не обсуждается! По безопасности это мое решение и организаторов!».
Зобнин: «Нет! Почему? Почему?».
Судья: «Потому что это организаторы! Сказали, что…».
Зобнин: «Да меня не #### (волнует — Спортс» «), ##### (блин — Спортс» «)! Должно быть честно, ##### (блин — Спортс» «)! Должно быть честно!».
Судья: «Там летят бутылки…».
Зобнин: «Мне неважно! Должно быть честно! Там наши болельщики!».
Судья: «Это наше решение! Будем пробивать в эти ворота. Я уже все сказал».
Зобнин: «Там наши болельщики…».
Далее футболисты «Спартака» узнают о решении судьи: «С ### (хрена — Спортс» «) ли, э-э-э?! С какого, эй?!».