Семак об отмене жеребьевки перед пенальти в игре за Суперкубок: «Зачем публиковать фэйковую информацию? Такое невозможно. Вы хоть один матч такой видели?»

"У вас ошибочная информация. Такое невозможно. Вы хоть один матч такой видели? Откуда такая информация?
Зачем публиковать фэйковую информацию? Я не видел ни одну такую серию пенальти«, — сказал главный тренер “Зенита” после победы.
Зобнин — судье об отмене жеребьевки перед пенальти: «Что значит не обсуждается?! Да меня не ####! Должно быть честно». Диалог капитана «Спартака» и Буланова попал в эфир.
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«Это не обсуждается». Как судья матча «Зенит» — «Спартак» разбирался с Зобниным из-за отсутствия жеребьевки при пенальти ?
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше