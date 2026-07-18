Дивеев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Какая жеребьевка? Я в первый раз слышу»

Главный арбитр Евгений Буланов по указанию организаторов игры определил, что удары будут наноситься по воротам, за которыми сидят болельщики петербуржцев.
«Какая жеребьевка? Я в первый раз слышу об этом», — сказал защитник «Зенита» после победы.
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше