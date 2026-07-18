Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Франция
0
:
Англия
1
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.97
П2
2.52
Футбол. Первая лига
15:00
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

Дивеев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Какая жеребьевка? Я в первый раз слышу»

Игорь Дивеев сделал вид, что не понимает вопроса об отмене жеребьевки перед серией пенальти в матче «Зенита» и «Спартака» (1:1, 4:2 пен.) за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Спортс‘’

Главный арбитр Евгений Буланов по указанию организаторов игры определил, что удары будут наноситься по воротам, за которыми сидят болельщики петербуржцев.

«Какая жеребьевка? Я в первый раз слышу об этом», — сказал защитник «Зенита» после победы.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше