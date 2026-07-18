Мостовой о победе «Зенита»: «Несправедливость по отношению к “Спартаку”. Предполагал, что будет 1:1, но не думал, что это будет с левым пенальти, где случайно попало в руку»

В концовке основного времени форвард петербуржцев Александр Соболев сравнял счет, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой Александра Джику.
«По мне, несправедливость по отношению к “Спартаку”. Я предполагал, что будет 1:1, но не думал, что это будет с левым пенальти, где случайно попало в руку. Это наиспорнейший пенальти. У судей свои трактовки, что тут скажешь.
«Зенит» в хорошем настроении начинает чемпионат. По игре «Зенит» лучше? Нет. Я не думал, что такой пенальти поставят.
Я остаюсь при своем мнении, что должно быть дополнительное время. В финалах и Суперкубках обязательно должно быть дополнительное время. Это всегда было и должно быть сейчас. За 30 минут игру можно было решить в обе стороны. Болельщики добираются целый день, а тут сразу пенальти. Сыграйте еще 30 минут! Получите удовольствие.
Для меня «Спартак» был не хуже «Зенита». А пенальти — чистая случайность", — сказал Мостовой.