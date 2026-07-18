Лапочкин о судействе в игре «Зенит» — «Спартак»: «Джику играл рукой, это пенальти без вопросов. Маркиньос ловит Мантуана руками, ногами — очевидный фол»

В 1-м тайме мяч после удара нападающего петербуржцев Максима Глушенкова попал в руку хавбека красно-белых Наиля Умярова в штрафной площади, судейская бригала не зафиксировала нарушение правил.
На 78-й минуте произошло столкновение между вингером «Спартака» Маркиньосом и защитником «Зенита» Густаво Мантуаном в штрафной красно-белых.
"Если рука у защитника чуть‑чуть отставлена, когда идет мяч в створ ворот, то это пенальти. Арбитр в поле мог не увидеть, но где судьи в ВАР‑центре? У них же есть все камеры, есть все повторы. Судье в поле могло показаться, что рука близко к телу и не отставлена.
Мантуан идет открываться под передачу, а Маркиньоса мяч вообще не интересует. Он просто ловит Мантуана руками, ногами, у него задача поймать футболиста. Это не футбольный прием, это не отбор мяча. По‑моему, это очевидный фол", — сказал Лапочкин.
На 94-й минуте защитник «Спартака» Александр Джику боролся с форвардом Александром Соболевым на границе своей штрафной площади и задел мяч рукой. Буланов назначил пенальти, Соболев сравнял счет.
«Здесь нет никаких вопросов. Тут принципиально игра рукой Джику. Это не какой‑то там отскок, Соболев принимает мяч, а Джику играет этот мяч рукой — пенальти и без всяких карточек», — добавил Лапочкин.