Лапочкин о судействе в игре «Зенит» — «Спартак»: «Джику играл рукой, это пенальти без вопросов. Маркиньос ловит Мантуана руками, ногами — очевидный фол»

"Если рука у защитника чуть‑чуть отставлена, когда идет мяч в створ ворот, то это пенальти. Арбитр в поле мог не увидеть, но где судьи в ВАР‑центре? У них же есть все камеры, есть все повторы. Судье в поле могло показаться, что рука близко к телу и не отставлена.