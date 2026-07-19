Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» — позор российского футбола" во время матча за Суперкубок

Встреча завершилась победой «Зенита» в серии пенальти после 1:1 в основное время.
Игра проходила в Нижнем Новгороде.
Заряд «Зенит» — позор российского футбола" признан оскорбительным. Почему?
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше