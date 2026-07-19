Семак выиграл Суперкубок России в 6-й раз — это рекорд. У Семина 3 титула, у Слуцкого, Газзаева, Бердыева — по 2

Таким образом, Семак стал обладателем трофея в 6-й раз в своей тренерской карьере. У него также было 1 поражение — в 2019-м.
На счету Юрия Семина 3 победы и 2 поражения в матчах за Суперкубок, у Леонида Слуцкого — 2 победы и 3 поражения, у Валерия Газзаева и Курбана Бердыева — по 2 победы и по одному проигрышу.
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