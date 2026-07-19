Цветков о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Напоминает Аргентину в плей-офф ЧМ, когда в последний момент команда исправляет ситуацию. Здорово, что ребята не опускают рук»

«Зенит» отыгрался на 98-й минуте — Александр Соболев реализовал пенальти.
«Очень рад, что наши ребята боролись до конца. Победа в матче со “Спартаком” для “Зенита” очень важна, это всегда принципиальный матч. Сейчас мы победили в серии пенальти.
Это чем‑то напоминает победы сборной Аргентины в матчах плей‑офф чемпионата мира, когда, казалось бы, результат встречи решен, но в последний момент команда исправляет ситуацию. И это здорово, что ребята борются до последнего, не опускают рук", — сказал Цветков.
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