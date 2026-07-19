Соболев о кричалке «Зенит» — позор российского футбола«: “Наш позор вам только снится!”

— Болельщики «Спартака» кричали «Зенит — позор российского футбола». Тебя задевает эта кричалка?
— Даже не хочу комментировать. Соглашусь с болельщиками «Зенита»: наш позор вам только снится! — ответил форвард петербуржцев.
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«Это не обсуждается». Как судья матча «Зенит» — «Спартак» разбирался с Зобниным из-за отсутствия жеребьевки при пенальти ?
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше